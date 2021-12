BBB 11: enquete aponta saída de Maurício

Enquete realizada pelo A TARDE On Line logo após a formação do segundo paredão aponta a saída de Maurício do Big Brother Brasil 11 na noite desta terça-feira, 25. Ele recebeu 75,8% dos votos dos internautas que participaram. Já o baiano recebeu 24,2% dos votos. No total, mais de 900 pessoas participaram da enquete.

Na semana passada, enquete do A TARDE On Line acertou o resultado do primeiro paredão do reality show da Rede Globo, ao apontar a eliminação de Ariadna. Nesta semana, contudo, deve ser levado em consideração que o fato de Diogo ser baiano tende a aumentar o número de indicações para Maurício, já que o A TARDE On Line é um portal de notícias com foco no público do estado.

