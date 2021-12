BBB 11: enquete aponta saída de Igor

Enquete realizada pelo A TARDE On Line logo após a formação do quarto paredão indica a saída de Igor do Big Brother Brasil 11 (BBB 11). O barman recebeu 56,76% dos votos dos mais de 700 internautas que participaram. Diana ficou com 43,24%. A eliminação será realizada na noite desta terça-feira, 1º.



As três primeiras enquetes do A TARDE On Line sobre o BBB coincidiram com todos os resultados. A primeira indicou a saída de Ariadna e a segunda adiantou que Maurício deixaria o reality show. A terceira acertou ao mostrar, antes da divulgação oficial, que Michelly e Rodrigo foram os dois escolhidos pelo público para deixar a brigar pelo prêmio de R$ 1 milhão.

