BBB 11: enquete aponta saída de Ariadna

Enquete realizada pelo A TARDE On Line aponta que a transexual Ariadna é a favorita a deixar o Big Brother Brasil 11 na noite desta terça-feira, 18, no primeiro paredão do reality show da Rede Globo. A cabeleireira recebeu 52,18% dos votos dos 5.300 internautas que participaram da enquete feita logo após a primeira berlinda.



A bailarina Janaína foi a segunda mais votada, com 30,53%. Já o jornalista baiano Lucival ficou com 17,29%. Apesar de a enquete mostrar que Ariadna pode sair no primeiro paredão, a transexual ganhou uma trocida na internet que pede que ela permaneça. No Twitter, a hashtag #ficaariadna alcançou o segundo lugar nos "trending topics", temas mais citados no país.

Lucival foi a opção de Rodrigão, que atendeu ao Big Fone e teve que mandar alguém direto parta a votação popular. Janaína recebeu a maior parte dos votos dos colegas de confinamento e ficou desesperada após saber que estava na disputa pela permanência na atração.

