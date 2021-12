BBB 11: Eliminada, Natália diz que não ficaria com Diana

Oitava eliminada do "Big Brother Brasil 11" com 54% dos votos, Natália afirmou após sair do reality show que sentiu atração pelo engenheiro Cristiano, sétimo a deixar a casa, e negou qualquer possibilidade de relação com Diana. "Diana é linda, mas não ficaria com ela. Eu já beijei mulheres, mas nunca transei com uma. Eu curto homens", afirmou.



A analista criminal também falou sobre o jogo e sobre a estratégia de cada um dentro do reality show. Para ela, o baiano Diogo é “vilão”. “Ele não tem respeito por ninguém", afirmou Natália. A analista criminal também comentou a respeito da postura de Talula dentro do programa. "Ela está jogando. E feio".



Natália comentou até sobre a interferência do apresentador Pedro Bial no reality show. "Bial está ali para cutucar, né?".

