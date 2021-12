BBB 11: Diogo não cumpre prova do Sabotador

Diogo não cumpriu a missão do Sabotador por inteiro e por isso não ganhará os R$ 10 mil. No programa exibido nesta quinta-feira, 20, o apresentador Pedro Bial informou para o público que o baiano não receberá o valor. "A missão ficou incompleta. Ele não vai ganhar os R$ 10 mil. Como essa brincadeira é só entre nós, aqui fora, só vamos explicar essa história para os brothers no domingo”, disse Bial.

Diogo recebeu a missão de trancar uma das despensas. O brother trancou a despensa do lado B, mas foi descoberto pelos outros participantes.

Também na noite desta quinta-feira começou a ser realizada a primeira prova de resistência desta edição do BBB. Por enquanto, três participantes ainda estão na disputa pela liderança: Lucival, Maria e Natália.



adblock ativo