BBB 11: Diogo e Michelly formam novo casal

Depois de tanta atenção e troca de carinhos, Diogo e Michelly assumem romance e formam o segundo casal do Big Brother Brasil 11. Os confinados assumiram o romance na segunda festa do reality show, que aconteceu neste sábado, 15, com o tema "Festa Caliente".







Durante o dia, o casal havia tido uma discussão e foi no "fazer as pazes" que eles não seguraram mais o clima de azaração. A sister abraçou o baiano para agradecer a compreensão durante a conversa. O coreógrafo disse a moça que não tinha mais dúvidas do que queria dentro da casa.









