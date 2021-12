BBB 11: Diana prefere ficar com mulheres, mas quer Cris

Após a saída de Ariadna do Big Brother Brasil 11, o assunto da madrugada foi a opção sexual dos confinados. Em conversa com Janaína, a produtora Diana assumiu que prefere se relacionar com mulheres, mas não descarta a possibilidade de ficar com homens. Durante o bate-papo, a sister falou da sua intimidade, de seus antigos relacionamentos e do perfil de mulheres que chamam sua atenção.









