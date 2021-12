BBB 11: Diana, Maurício e Wesley formam paredão extra

Os participantes do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) foram surpreendidos na noite desta sexta-feira, 11, com a formação de um paredão extra. O músico Maurício, indicado pelo pernambucano Daniel, que atendeu o "Big Fone", foi o anjo da semana e imunizou o modelo Rodrigão. Já a líder Paulinha indicou o médico Wesley, que entrou no programa depois da estreia do reality show.

Os outros confinados emparedaram, com 4 votos, Diana. O próximo eliminado pelo público deixará a casa na noite deste domingo, 13.

