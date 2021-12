BBB 11: Cristiano é o primeiro líder

O primeiro líder do Big Brother Brasil 11 é Cristiano. O paulista venceu a prova, realizada nesta quinta-feira, 13, e que teve algumas falhas técnicas. O engenheiro, além de indicar uma pessoa para o primeiro paredão, não pode ser votado e ainda imunizou Igor, Natália e Paula, que integram o grupo laranja. Outra que não pode ser votada é Michelly, que acabou sendo imunizada no primeiro dia do reality show.

