BBB 11: confinados ganham festa com show de Capital Inicial

Os quatro últimos confinados do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) ¿ Daniel, Diana, Wesley e Maria - ganharam uma festa com show da banda Capital Inicial na noite desta quarta-feira, 23. Apesar do clima descontraído da festa, os participantes do reality show da Rede Globo não deixaram de falar sobre o jogo. A próxima prova do líder e o último paredão do programa foram alguns dos assuntos que não ficaram de fora.

adblock ativo