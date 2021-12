BBB 11: Bruno e Marrone fazem show na casa nesta quarta-feira

A dupla Bruno e Marrone fará o primeiro show desta edição do Big Brother Brasil. A apresentação acontecerá na noite desta quarta-feira, 26, quando será inaugurado o palco do jardim da casa.



No Twitter, Boninho fez o anúncio: "Amanhã para animar a festa, Bruno e Marrone, inaugurando o palco do BBB", disse.

adblock ativo