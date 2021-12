BBB 11: brigas e carícias sob o edredom na noite da Festa do Vampiro

A noite e madrugada foram agitadas no Big Brother Brasil 11. Na Festa do Vampiro, os casais Rodrigo e Talula e Diogo e Michelly se desentenderam. Enquanto isso, Maria e Maurício se empolgaram e foram para baixo do edredom. Rodrigão também ganhou alguns carinhos ousados do trio Diana, Natalia e Paula. As meninas decidiram seduzir o rapaz com beijos com fruta e leite condensado na barriga.

Seu xará Rodrigo até começou a festa bem, com jeito de romance com Talula, chamando a atenção de Igor, que observava o casal. "Se a jiripoca não piar hoje, eu vou te estranhar, hein!", disse Igor para o amigo. Mas o romance desandou e, no final da festa, Talula pediu uma beijo ao namorado e ganhou um selinho. A moça não gostou e questionou: "Dá um beijo direito. Não vai me dar um beijo de língua não, é?".

Rodrigo não respondeu à sister, que continuou questionando: "O que é que foi? Está chateado? Eu te conheço. Fala". Apesar da insistência, Rodrigo preferiu ficar calado e sair da pista sem explicar o que estava incomodando. Sem entender, Talula deixou o rapaz ir dormir e continuou dançando.

O clima também "azedou" entre Diogo e Michelly, que decidiram romper o relacionamento. A briga começou após ela dizer que o rapaz estava diferente. Após muita discussão, que começou antes mesmo da festa e continuou durante o evento, o baiano decidiu dar uma fim ao relacionamento. "Para mim não dá mais", disse Gago, que acusou a jovem de ter sido "grossa" com ele.

O rapaz não gostou que a ex-paquera comentou sobre a discussão deles com os outros brothers. "Se você achou que eu fui grossa, senta comigo e conversa comigo. Relacionamento é assim. A gente vai se conhecendo. Se para você acabou, beleza. Mas temos que resolver na conversa", constatou Michelly.

Mesmo decidindo serem apenas amigos, os dois deram indícios de que podem reatar. Na madrugada deste domingo, voltaram a conversar, e Michelly tentou beijar o baiano, que colocou a mão na boca. Insistente, ela beijou a testa e bochecha de Diogo, tentando reconquistá-lo.





adblock ativo