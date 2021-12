BBB 11: Ariadna terá segunda chance no programa

A transexual Ariadna, que foi a primeira eliminada do BBB 11, vai ter uma segunda chance no reality show. Segundo publicação do Portal Extra, nesta quinta-feira, 27, a carioca poderá voltar ao programa junto com Maurício, provavelmente na casa de vidro.



Como na edição passada, o público decidirá, por votação, quem irá voltar para a casa.

Já no início da tarde desta quinta-feira, 27, Boninho revelou em seu Twitter o nome dos dois novos participantes do programa: "Nome dos dois novos BBBs, ADRIANA,19, estudante, RJ e WESLEY, médico, 24, ES", disse.



Na última terça-feira, ele havia descartado a possibilidade de ex-BBBs voltarem a participar desta edição do reality. "Entram na casa novos, nada de ex!", escreveu.



