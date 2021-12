BBB 11: Ariadna posa para Fernando Torquatto e Paparazzo

Ariadna, a primeira participante transexual do Big Brother Brasil 11, está colhendo os frutos depois de tanta exposição no reality show. Após aparecer em um ensaio do Paparazzo, a carioca passou pelas lentes do maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto, que usou seu perfil no Twitter para postar uma foto ao lado da moça tirada no estúdio.





Para o ensiao do Paparazzo, Ariadna posou na última sexta-feira, 21, na Praia de Copacabana, para as lentes do fotógrafo Marcos Serra Lima.



Em entrevista ao site, a ex-BBB 11 falou sobre como fazer o ensaio fotográfico em público: “Foi meio complicado ficar com os seios à mostra no meio do calçadão. As pessoas passando e me reconhecendo. E eu ali, sem poder dar um tchauzinho para eles pois estava com as mãos ocupadas. Depois relaxei e o resultado foi excelente", disse a cabeleireira.





