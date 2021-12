BBB 11: Ariadna é a primeira eliminada do reality show

A cabeleireira Ariadna é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 11. A carioca recebeu 49 % dos votos e perdeu a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O baiano Lucival recebeu 27% das indicações. Com 24% dos votos, Janaina foi a menos votada do Paredão.





Já na varanda da casa, Ariadna diz que tem algo para revelar aos colegas de confinamento: "Eu queria aproveitar e dizer uma coisa a todos vocês. Queria dizer que independente de qualquer coisa, sem ressentimento, amo todos vocês. Estou orgulhosa de dizer que sou a primeira transexual do Brasil a participar do programa, a primeira da história deste programa!", revela a carioca, para surpresa de alguns brothers.

Os confinados batem palmas de despedida para a carioca. Lucival e Diogo abraçam a sister e ela deixa a casa.

Depois do resultado da primeira berlinda do BBB 11, Lucival se recolhe no Quarto Jujuba. O baiano respira e diz: “Venci minha primeira batalha”.



