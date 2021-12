BBB 11: Adriana manda Diana para o paredão e Wesley é o novo líder

Adriana, a nova integrante do “Big Brother Brasil 11”, atendeu ao Big Fone na madrugada desta sexta-feira, 11, e indicou Diana para disputar o próximo paredão do reality show da Rede Globo. A estudante de 19 anos chamou todos os colegas de confinamento, por instrução da produção do programa, e informou que teria de mandar alguém para a berlinda.



“Escolho ela por que não sou próxima dela. Fiquei muito chateada com o Lucival, mas ele veio conversar comigo e disse que vai rever a minha opinião sobre as alfinetadas dele”, explicou.

