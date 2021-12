BBB 11: Adriana e Wesley são os novos confinados do reality show

Dois novos participantes entrarão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, no próximo domingo, 30, no Big Brother Brasil 11. Adriana, do Rio de Janeiro, e Wesley, do Espirito Santo, foram os escolhidos. O casal vai entrar no reality show logo após a eliminação de dois confinados em um paredão extra.







Boninho, diretor do programa, contou a novidade para seus seguidores do Twitter: "Nome dos dois novos BBBs, ADRIANA,19, estudante, RJ e WESLEY, médico, 24, ES", escreveu.









