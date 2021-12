BBB 10: "Todo mundo já viu Tess pelada antes de mim", diz Michel

Confinado há 42 dias no 'Big Brother Brasil 10', Michel ainda não sabe que namorada e ex-BBB Tessália já posou para as lentes de J.R. Duran, em ensaio para a revista 'Playboy', no último fim de semana. Ela será a capa da publicação masculina de março.







Desde que foi eliminada do programa, em 2 de fevereiro, Tessália já tem aparecido em alguns programas de televisão e em ensaios fotográficos. No entanto, Michel só passou a acreditar na "certeza" que a namorada pousaria nua, depois que ouviu a opinião do colega de confinamento Dourado, afirmando que a jovem teria perfil para isso.







Nesta tarde, durante uma conversa Angélica, foi a vez da jornalista perguntar ao publicitário o que ele achava que já teria acontecido com a ex-BBB. Quase que certo, Michel confirmou a expectativa da colega: “O pessoal fica falando que ela deve estar posando para várias revistas. Todo mundo já viu ela pelada antes de mim”, lamentou Michel rindo.









