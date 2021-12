BBB 10: Tessália divulga links piratas e pode ficar fora da final

Terceira eliminada do Big Brother Brasil 10 com o maior índice de rejeição de todas as edições do reality show, Tessália também não está sendo bem vista fora do programa. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o diretor do BBB, Boninho, revelou que a publicitária paranaense pode ficar fora da final do programa, que vai ao ar no dia 30 de março.

O motivo da retaliação é o fato de ela ter desrespeitado regras contratuais com a emissora. Tessália apareceu em chats de vídeo e divulgou links piratas do pay per view para que os internautas pudessem assistir ao BBB sem pagar.

Além de ter ficado mal vista com a produção do BBB, a paranaense não conseguiu manter o relacionamento com Michel, com quem teve um romance na casa. Em sua página no Twitter, a morena confirmou o fim do romance. “Tessália e Michel não estão juntos”. Logo após a saída dele, contudo, ela postou que estava ansiosa para revê-lo.

Michel, que traiu a namorada de dois anos e meio depois de conhecer Tessália no confinamento, também afirmou que não estão juntos e sequer se viram fora do programa. “Lá dentro da casa é uma coisa, aqui fora é diferente”, disse o publicitário, em entrevista ao site Ego.

Depois, Tessália anunciou que não falaria mais nada de sua vida pessoal na internet e despediu-se de alguns seguidores que acompanhavam seu microblog. “A Twittess voltará a ser Twittess. Quem gosta fica, quem não gosta 'unfollow' [palavra que significa 'não me siga', em inglês]. Bem simples, hein? Ou seja, a Twittess não fala da Tessália e de seus amigos, ok? Fui. Se matem”.

