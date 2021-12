`BBB 10´: Michel não espera nem por ex nem por Tess na torcida

Estreando no décimo paredão do Big Brother Brasil 10 (BBB10), o publicitário Michel acredita que nem a ex-namorada, Karen Pila, nem a atual, Tessália, que conheceu no reality show, estarão na plateia do programa desta terça-feira, 16, quando será divulgado quem será o mais novo eliminado do programa.

Michel começou a falar sobre as pessoas que estariam presentes no paredão após uma conversa com o maquiador Dicésar na tarde desta segunda, 15, na piscina. Na ocasião, o maquiador falou da trajetória de Michel na casa. Dicésar relembrou do envolvimento rápido entre Tessália e o publicitário, que, quando entrou na casa, era comprometido.

Em seguida, Dicesar comentou sobre a torcida do colega de confinamento e provocou: “Já pensou se a tua ex-namorada tá aí?”. Michel questionou: “Você acha que ela viria?. “E a Tessália?”. O maquiador responde que nada é impossível: “Por que não?”.

Paredão – Michel enfrenta a baiana Anamara na primeira berlinda dupla do programa, que foi formada na noite de domingo, 14. O publicitário foi indicado pelo líder Fernanda. Já Anamara recebeu votos do personal trainer Cadu, da dançarina Lia (Eliane), do estudante Sérgio e do maquiador Dicésar.

Dos quatro confinados que optaram por Anamara, Lia foi a única que disse ter votado na baiana por falta de opção. No confessionário, a carioca destacou que estava muito triste por votar na baiana, mas argumentou que não tinha outra escolha. Sérgio recebeu votos de Anamara e do lutador Marcelo Dourado.

