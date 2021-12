BBB 10: Michel e Anamara disputam 1º paredão duplo

O primeiro paredão duplo do Big Brother Brasil 10 está formado. Com 50% de chance de deixar a casa, Michel e Anamara lutam pela permanência na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. No paredão formado na noite de domingo, 14, o publicitário foi indicado pela líder da semana, Fernanda, enquanto que a baiana foi para berlinda por receber o maior número de votos dos companheiros de confinamento (Cadu, Lia, Michel, Dicesar e Sérgio).





Para a baiana, um dos motivos de receber tantos votos teria sido pela falta de opção dos participantes. Dicesar, indicado pela casa na última eliminação, desta vez não foi opção de votos por ter garantido a imunidade ao atender o Big Fone. Lia, outra veterana de 'paredões', foi salva pelo Cadu com o colar da imunidade.

Os 'brothers' perceberam como estão cada vez mais sem opções de votos. Surpresa com o paredão duplo, Anamara falou sobre a berlinda: “Que onda! Paredão duplo! Está difícil agora votar nas pessoas”, disse.

A baiana também comentou sobre o segredo do último Big Fone: “Quando Dimmy (Dicesar) atendeu o Big Fone, eu pensei nessa possibilidade. A gente fica fazendo teorias e eu falei hoje: 'nunca teve tantos paredões triplos'. Foram nove”, assinalou.

Michel concordou com Anamara e completou: “Agora, são 50% de chances de sair. Antes eram 33%”, disse. “Os bons vão ficar”, completou Serginho.

