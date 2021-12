BBB 10: Michel dispara críticas aos colegas de confinamento

O publicitário Michel deixou de lado sua fama de bom moço e disparou críticas contra os confinados após ser eliminado do Big Brother Brasil 10 (BBB 10) nessa terça-feira, 16. O rapaz falou de quase todos os integrantes confinados, exceto dos seus colegas mais próximos – Sérgio e Dicésar –, e repudiou até a ex-namorada, Karen Pila.

"Eu estou feliz de não estar mais com ela, porque ela tiraria de mim mais de R$ 1,5 milhão. Ela é página virada na minha vida. Agora, mais ainda. Quando falávamos de casamento, ela dizia que tinha de ficar em casa enquanto eu trabalhasse e que eu teria que buscar nossos filhos na escola. Vejo que estaria ferrado se casasse”, disse.

Michel foi o décimo eliminado e saiu no primeiro paredão duplo do reality show. Ele mantinha um relacionamento de dois anos e jurou fidelidade antes de entrar na casa. No entanto, bastou ser confinado para descumprir a promessa e engatar um romance com a curitibana Tessália, por quem se declarou apaixonado.

Karen, então, foi à televisão falar sobre a traição em rede nacional. Ganhou simpatizantes e até tirou a roupa para um ensaio sensual. Ficou conhecida em todo o Brasil como a noiva enganada e aproveitou a fama passageira para se vingar: pediu que todos os seus seguidores no Twitter eliminassem o ex nesta semana.

Já fora do BBB, Michel soube do ensaio para o site paparazzo e da campanha que sua ex-namorada teria feito na internet para tirar ele da casa no décimo paredão. Michel se mostrou irritado com a atitude de Karen e durante a entrevista após a sua eliminação e disse estar satisfeito por não manter mais nenhum relacionamento com ela.

Confinados – Michel alfinetou o lutador Marcelo Dourado, a dançarina Lia (Eliane), a dentista Fernanda e o personal trainer Cadu, apesar de ressaltar que gosta de todos. Sobre Fernanda, ele acredita que a dentista está “perdida” e falou da proximidade que mantiveram nos últimos dias. “Eu sentia que a Fernanda estava se aproximando demais de mim e do Cadu após ter recebido a carta da família, mas ela ficou deslocada dentro da casa. A próxima que eles vão queimar é a Fernanda. Ela está se sentindo mal com a história do 'caps lock'", opinou.

Estrategista foi o termo usado para definir Cadu, que, na frente das câmeras mostra ser mais o calmo e imparcial do reality show. “Eu acho que ele é um cara bacana sim, mas às vezes ele passa do ponto. Eu acho que é uma estratégia sim. Não acho que ele seja um manipulador". O publicitário acredita que o comportamento de Cadu pode lhe garantir o grande prêmio do programa.

Sobre Dourado, de quem ficou mais próximo na reta final da sua participação no programa, Michel disse que, além de se lamentar muito sobre as dificuldades da vida como tentativa de comover o público, o lutador é o maior jogador desta edição. “Dourado força a barra. Ele fala mal da Anamara e depois chega carinhoso com ela. O Dourado não é assim, ele é grosso”, acrescentou.

Lia, única pessoa com quem brigou por ter indicado Tessália ao paredão, também foi avaliada por Michel, que a considera “uma atriz e falsa”. “Eu espero que o público tenha percebido isso, apesar que os dois paredões que eu a coloquei ela voltou”, disse, ao lembrar que ele e Tessália perceberam quem era a dançarina logo no início do programa. “A Lia foi rápida no jogo e tem pavor ao paredão. É o jogo dela”, afirmou.

Apesar da briga com a dançarina, o décimo eliminado disse que se relacionou bem com todos os confinados e que não guarda mágoa de nenhum participante. “Sempre tive a ideia de fazermos tudo o que estamos a fim de fazer. Eu gostava de todo mundo e acho que não tinha adversários. Apesar do que aconteceu, gostava muito da Lia, mas ela é jogadora e gosta de dar palestra. Não acho que errei, se um candidato à presidência não é eleito, isso não quer dizer que ele seja ruim”, comparou Michel.

