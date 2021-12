BBB 10: Lia esbanja sensualidade em ensaio no Paparazzo

A ex-BBB Eliane, Lia, ficou conhecida por ser a participante que mais brigou e discutiu na casa da décima edição do Big Brother Brasil. No entanto, desde que saiu do confinamento, a dançarina tem distribuído sorrisos por onde passa. Neste sábado, 3, Lia esbanja sensualidade em ensaio para o site Paparazzo.





Sobre a carreira, disse que já sofreu muito preconceito por ser dançarina: “As pessoas sempre confundem as coisas. Mas, se fosse garota de programa, não precisaria dançar. Na dança, você ganha pouco e perde seu fim de semana. Mas é o que gosto de fazer”, contou.

Sexy – Falando de sedução, a ex-BBB revelou que considera o seu olhar como a principal arma para atrair um homem. “Gosto de jogar charme. Só ataco mesmo quando já aconteceu. Mas num primeiro momento, conquisto com meu jeito de olhar”, entregou.

Em relação a fama de promotora de “DRs”, lia assumiu o comportamento e encarou de maneira positiva suas atitudes. “Sou assim. Se vejo que uma pessoa está triste ou chateada, me aproximo dela. Independentemente se o assunto tinha relação comigo ou não. Pena que nem sempre fui bem interpretada”.

A amizade com Cadu também foi algo que repercutiu dentro e fora da casa do BBB 10. Questionada se ela teria sentido tesão por alguém no reality show, a dançarina negou. “Quando sentia tesão, deitava na cama e lembrava do Luciano (affair que deixou do lado de fora do BBB). Para sentir tesão, tenho que mentalizar, tenho que estar com este alguém. Tive mais carência afetiva do que tesão”, contou.

Depois do confinamento, Lia e Luciano chegaram a se encontrar e engatar um namoro. Porém, o romance teve fim em apenas três dias. A ex-'sister' diz que o trabalho do casal foi o principal motivo do afastamento.

