BBB 10: Lia chora e diz que tem ciúme de Fernanda com Cadu

Durante uma conversa com Sérgio, Lia contou chorando que tem ciúmes de ver Cadu com Fernanda e comentou que a colega de confinamento mudou o comportamento na casa. "Sabe o que ela (Fernanda) falou pra mim? Que nunca se interessaria por um homem como ele (Cadu), porque ele tem uma coisa que, se as amigas dela estivessem aqui, iam saber", disse a dançarina.





Sérgio, que ouvia atentamente o que a dançarina falava, perguntou se Lia estaria com ciúmes do carioca. "Ciúmes eu tenho há muito tempo. De você e dele. Eu sou ciumenta. Eu admito. Antes do 'caps lock', eu já sentia ciúme. É ciúme sim, mas é observação também. Já demonstrei ciúme algumas vezes, por bobeira", assumiu a dançarina.



Continuando com bate-papo, Lia falou ao estudante sobre uma conversa que teve com Fernanda sobre Cadu. "Ela disse que, quando ela quer dar em cima, ela dá. Que ela toma iniciativa. Ela falou isso pra mim depois do ‘bafo’ da Lena. Eu sei o motivo que ela não se interessaria, mas não falei com ele ainda porque sei que vai magoá-lo. É por isso que eu chorei ontem", contou - Na sexta, 12, Lia chorou e chegou a comentar que o motivo seria sua decepção com uma pessoa da casa.



Mais tarde, por incentivo de Sérgio, a dançarina resolveu conversar com Cadu e contar a sua percepção. "Sabe porque eu tô angustiada? Não sei por onde começar”, disse a dançarina, que em seguida lembrou o carioca da insinuação que Elenita fez sobre um clima entre a dentista e o personal trainer ao dar um castigo do Monstro para eles. “Ela (Fernanda) falou pra mim que, nem se ela estivesse lá fora, ela se interessaria por você e as amigas dela iam saber... E que era uma coisa muito importante pra ela”, a dançarina começou a demonstrar seu raciocínio. “Tudo começou por causa do livro”, disse Lia.



A dançaria continuou a falar sobre a conversa das sisters: “A gente tava falando sobre os sub-relacionamentos que têm aqui”, ela disse, enumerando algumas duplas – Michel e Sérgio, Dicesar e Dourado, Cadu e ela. “Foi quando eu percebi que eu precisava falar... Eu acho estranho... Não acho estranho ela (Fernanda) ter mudado, mas ter feito isso com você”, disse Lia. “Nunca tivemos paquera nenhuma, mas agora ela tá diferente com você. Se não tivesse tido o que tinha tido... E depois da carta... Ela ficou o tempo todo apagada por causa dessa história que ela tinha com o cara que ela gosta. E agora tá querendo ir chutar o balde?”, a dançarina explicou.



Lia acredita que a postura da líder com Cadu é “sacanagem” com ele, que ela pode estar tentando usar Cadu para se destacar no programa.



Cadu, que ouviu atentamente os comentários de Lia, respondeu sem criar novas especulações: “Tô tranquilo e ponto final”, garantiu o carioca. “Se for com maldade da parte dela, de querer recuperar o tempo perdido, quem vai se dar mal é ela”, disse Cadu finalizando a conversa.

