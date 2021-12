BBB 10: internautas acreditam que Uilliam será o quinto eliminado

Enquete: Quem você acha que deve ser o quinto eliminado do BBB 10?







Como em toda terça-feira, hoje é dia de eliminação no Big Brother Brasil 10. Dourado, Lia e Uilliam estão na disputa pela permanência na casa e esperam ansiosos pelo resultado da votação. Na enquete realizada no A TARDE On Line, os internautas votaram em Uilliam para ser o quinto participante a deixar a casa, com 47,81% dos votos. A segunda indicada foi Lia, com 32,67%. Dourado recebeu 19,52% dos votos.









