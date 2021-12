BBB 10: formação de paredão desperta participantes para a disputa

A ficha começou a cair para alguns participantes da décima edição do Big Brother Brasil depois da formação do primeiro paredão, que aconteceu nesse domingo, 17. Alguns brothers ficaram surpresos e outros até decepcionados com a votação que colocou na berlinda Cláudia (Sarados), indicada pelo líder Sérgio (Coloridos), Elenita (Cabeças), indicada por Joseane na primeira liderança do jogo, e pela própria Joseane (Belos), que recebeu o maior número de votos da casa.







Mesmo estando livre do paredão, Tessália (Cabeças) foi uma das participantes que se mostraram insatisfeitas por terem recebido votos. Durante uma conversa com Michel (Ligados), a publicitária chorou e disse que não gosta de falsidade e lamentou ter recebido um voto de Dicesar (Coloridos).







Ao perceber a situação, o maquiador se aproximou e tentou justificar sua opção. Michel os deixou sozinhos. "A gente tem que escolher alguém. Ia votar em outra pessoa, mas fiquei com as mãos atadas", disse. No entanto, a jovem não esperava ter sido escolhida por ele: "Não achei que você fosse votar em mim. Sei que temos que votar em alguém, mas ficamos chateados", respondeu.







A explicação, porém, não convenceu a participante, que decepcionada já pensa no próximo paredão. Além disso, chegou a dizer que o maquiador é o líder dos "moradores" do "puxadinho": "Se a gente sabe o voto do Dicesar, a gente sabe o voto de todo mundo, porque ele é o líder de lá", disse em conversa com Michel, Sérgio e Eliane (Sarados).





