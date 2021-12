BBB 10: Fernanda pede para Sérgio esperá-la fora do programa

A paquera entre Sérgio e Fernanda, iniciada logo após ela ter recebido uma carta da mãe informando que deveria aproveitar, pois estava solteira, continua na casa do Big Brother Brasil (BBB 10). Na noite dessa quarta-feira, na festa Vampiros, a dentista provocou o estudante e ensaiou uma aproximação, mas o clima sempre esfria antes de ficarem.

Sérgio abriu o jogo para Fernanda: “Você é a única garota que me despertou alguma coisa”, disse. “Pena que eu não peguei um homem que me despertasse”, brincou a dentista.

Ela aproveitou a oportunidade para conversar sobre os seus sentimentos em relação a ele e falou que a aproximação entre os dois pode estar sendo motivada por sua carência. “Às vezes eu fico com medo de ser carência essa vontade louca que eu tenho de ficar com você”, revelou a dentista. “É muito louco isso aqui dentro. Você querendo ficar com mulher e eu com um gay”, acrescentou.

O paulista perguntou se o fato de ele ser gay atrapalhava um possível envolvimento entre eles. “Isso te incomoda?”, indagou. Fernanda respondeu que não tem preconceito, mas destacou que nunca havia passado por experiência similar. “Não, mas é novidade para mim”, disse. “Nós estamos aqui para sentir várias cosias”, completou o estudante.

Depois, ela voltou a falar sobre a opção sexual do jovem. “Não posso te beijar porque você é orgastic [o nome dele no twitter], tem um público que te segue porque você é gay”, explicou. “Mas eu não posso gostar de uma garota?”, perguntou ele.

Fernanda, então, insinuou que eles podem ter algo fora da casa do Big Brother. “Você não consegue esperar?”, perguntou.

Sérgio demonstrou não ter gostado muito do pedido da colega de confinamento. “Esperar por quê? Você quer saber primeiro o que acontece com você lá fora para eu ser sua segunda opção?”, perguntou. Depois da festa, os dois dormiram abraçados no quarto do líder, onde também dormiu a baiana Anamara.

adblock ativo