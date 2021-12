BBB 10: Fernanda é líder e ganha apartamento de R$ 220 mil

A dentista Fernanda é a nova líder do Big Brother Brasil 10 (BBB 10) após vencer a prova de resistência na última quinta-feira, 25. Cada participante recebeu uma réplica aumentada da chave de um apartamento e todos tinham de ficar em pé, com a coluna curvada e pressionando um botão com a chave. Vencia a prova quem ficasse mais tempo e sem tirar as duas mãos do objeto. Como prêmio extra, a nova líder ganhou um imóvel no valor de R$ 220 mil no Rio de Janeiro.

Lia deixou a disputa pelo mesmo motivo que Dicésar. Antes de sair, prometeu algumas vezes que faria um esforço para presentear os pais com o apartamento, e chorou bastante. Lia não suportou as dores e pediu ajuda para sair da área da disputa, pois estava com os joelhos dormentes.

Duelo – A briga ficou entre o lutador Marcelo Dourado e a dentista, que, ao longo do reality show, teve sempre bom desempenho em provas de resistência. O gaúcho vacilou e deixou a chave escapolir de cima do botão, dando a vitória à adversária. A paulistana deixou o gramado carregada pelo personal trainer e se emocionou. "Eu não acredito, eu não acredito", falou para Dicésar, seu aliado na casa.

O lutador Dourado ficou bastante irritado ao ser eliminado da prova, por saber que pode ser indicado pela nova líder ao paredão deste sábado. Em conversa com Cadu e a dentista, o maquiador falou sobre a reação do gaúcho, que se isolou após perder. “Ganhou quem tinha que ganhar”, Cadu afirmou. Fernanda comemorou: “Ainda bem que fui eu”.

A dançarina também se mostrou preocupada com a liderança, já que sabe que está entre as opções de Fernanda. “Será que o indicado escolhe quem vai com ele?”, perguntou Lia ao lutador, logo após a decisão da prova. Dourado respondeu que, independente de quem o 'emparedado' escolher, o resultado vai ser o mesmo, já que eles vão votar em Dicésar. “Independente se for eu ou você”, ressaltou Lia, achando que a líder vai indicar ou ela ou Dourado.

A dentista, no entanto, já havia combinado com Dicésar de que um votaria no outro, caso um deles ficasse com a liderança. A intenção é criar atrito entre Lia, Cadu e Dourado, já que o trio ficaria sem opção e teria de votar entre si.

