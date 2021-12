BBB 10: enquete do A Tarde On Line aponta saída de Lia

Em enquete realizada no portal A TARDE On Line, a dançarina Eliane, conhecida no BBB 10 como Lia, foi indicada pela maioria dos internautas para deixar o confinamento na 12ª eliminação do programa, que ocorrerá na noite desta terça-feira, 23, na Rede Globo. A baiana Anamara disputa a permanência com Lia.



Lia foi indicada por 75,6% dos 3.360 internautas que participaram da enquete. Já Anamara ficou com 24,4% das intenções de voto. Todas as enquetes realizadas pelo portal anteciparam o resultado do paredão desde a saída da ex-miss Joseane, que foi a primeira a deixar o BBB nesta décima edição, até a eliminação de Serginho, no último domingo.



Os leitores devem levar em consideração, contudo, que o fato de Anamara ser baiana tende a aumentar o número de indicações para Lia, já que o A TARDE On Line é um portal de notícias com foco no público do estado.



Anamara foi parar no paredão depois de ser indicada pelo líder Cadu, alegando que a baiana é "gananciosa", só pensa no prêmio de R$1,5 milhão e não tem sentimento. Já Lia recebeu a maior parte dos votos da casa.



Brincadeira - Na noite desta segunda-feira, 22, o conflito ficou ainda mais acentuado após a brincadeira comandada pelo apresentador Pedro Bial. Perguntados sobre quem não merece ganhar R$ 1,5 milhão, um começa a falar do outro e defender o respectivo ponto de vista. A casa está dividida em dois trios.



De um lado, o personal trainer Cadu, o lutador Dourado e a dançarina Lia, afirmaram que Anamara não merece ganhar o prêmio. Do outro lado, o maquiador Dicesar, a dentista Fernanda e a ex-policial Anamara disseram que Dourado não deve ser o vencedor do BBB 10.



Os ânimos esquentaram no Big Brother Brasil devido aos últimos acontecimentos do final de semana. Desde a eliminação de Sérgio e a Prova do Líder seguida de formação de Paredão, Lia e Anamara discutiram dois dias seguidos.



Paredão - Após o toque de despertar na manhã desta terça-feira, 23, os brothers escreveram no Microblog BBB sobre seus sentimentos na reta final do programa e se posicionaram em relação à próxima eliminação da casa.



Para defender a permanência na casa, Anamara escreveu: "Golpe baixo. Se alguém tem que ficar aqui deve ser por mérito, não por detonar o adversário. Foi o que fizeram ontem. MUITO FEIO. Confio em vocês”, disparou a sister, em referência à defesa de indicação feita pelo brother Cadu na noite anterior.



Enquanto isso, Lia alfinetou a postura de outros participantes e pediu para ficar: “Não vim aqui pra ser perfeita. Vim aqui para ser eu mesma. Vocês me conhecem bem e sabem que QUERO MUITO FICAR. MUITO MESMO. Conto com a ajuda de vocês”, escreveu.



Já a dentista quer a companhia da colega Anamara e a defendeu no microblog: “Nossa, que decepção! Muito feio que o Cadu fez. Ele não precisava ter feito aquilo. Tão manipulado. Se a Maroca sair, não sei nem o que faço”, desabafou. Porém, o líder e amigo declarado de Lia, Cadu, repete um dos argumentos dados no programa: “Força, Lia! A ganância e deslumbramento cegam o homem. Façam o certo hoje”.



Dicesar e Dourado também parecem incomodados com os conflitos na casa e desabafaram. O maquiador está aparentemente incomodado com a postura do lutador: “A ingratidão é o pior dos sentimentos. Acho um absurdo as pessoas repetentes no jogo não aproveitarem a segunda chance. Eu tenho fé”, afirmou. O gaúcho, por sua vez, explicou sua postura no dia-a-dia do confinamento e escreveu: “O jogo está pegando fogo. Sempre incomodei mesmo. Pelas opiniões e pela postura, mas não faço cena nem tento parecer santo. Amor, força e honra”.

