BBB 10: enquete aponta saída de Michel

O publicitário Michel foi indicado pelos leitores do A TARDE On Line em uma enquete realizada nesta segunda-feira, 15, para deixar a casa do Big Brother Brasil 10 (BBB10) na décima eliminação do programa, que ocorrerá na noite desta terça-feira, 16, na Rede Globo. A baiana Anamara disputa a permanência com o publicitário, no primeiro paredão duplo do programa.

Michel teve a indicação de 62,53% dos 2.805 internautas que participaram da enquete. Já Anamara ficou com 37,7% das intenções de voto. Todas as enquetes realizadas pelo portal anteciparam o resultado do paredão desde a saída da ex-miss Joseane, que foi a primeira a deixar o programa nesta décima edição, até a eliminação do engenheiro Eliéser, na semana passada.

Os leitores devem levar em consideração, contudo, que o fato de Anamara ser baiana tende a aumentar o número de indicações para Michel, já que o A TARDE On Line é um portal de notícias com foco no público baiano. Em sites nacionais, enquetes revelam que a baiana leva a melhor, no entanto, com menos de um ponto de diferença em relação a Michel.

Votação – O publicitário foi parar no paredão depois de ser indicado pela líder Fernanda, enquanto a baiana recebeu a maior parte dos votos da casa – do personal trainer Cadu, da dançarina Lia (Eliane), do maquiador Dicésar e do estudante Sérgio, com quem teve um desentendimento recentemente.

Dos quatro confinados que votaram em Anamara, somente Lia disse que não gostaria de votar nela, mas não teve escolha já que Dicésar estava imunizado e Michel havia sido indicado pela líder. Os outros três votaram na baiana e torcem pela sua saída. Até Cadu manifestou para Michel o desejo de vê-lo vitorioso nessa disputa.

Desentendimento – Poucas horas antes do paredão, Anamara teve uma discussão na casa do BBB 10. Desta vez, a ex-PM discordou de Lia por causa de Fernanda. Como Anamara e a atual líder são muito próximas, ela não gostou dos comentários que a dançaria fez sobre a sua colega de confinamento.

"Ela mudou demasiadamente. Ela queria fazer coisas que ela só não fazia porque achava que tinha uma pessoa lá fora. Quando ela viu que não tinha mais, resolveu escancarar. Eu não enxergo isso e vou continuar batendo nessa tecla. Se ela não tivesse recebido a tal carta, ela manteria o comportamento dela de antes", defendeu Anamara, sobre a mudança de comportamento de Fernanda após receber uma carta da mãe.

Lia prossegue com as suas avaliações a respeito da dentista, de quem está com ciúmes por causa da aproximação com Cadu. “Para mim, eu acho oportunismo. Depois de tanto tempo ela tem essa mudança. Eu sei que ela não quer ficar com ele e sei que essa história dela com o Serginho é uma brincadeira. Isso é mais um motivo para eu achar isso. Ninguém é bobo aqui”, destacou.

adblock ativo