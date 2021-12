BBB 10: Em festa, Fernanda se mostra incomodada com relação fora do programa

Na festa "Love, Love, Love", a líder Fernanda bebeu, dançou e se divertiu, mas também não deixou de lado o assunto que a incomoda desde quando assumiu a liderança do programa: o seu relacionamento fora da casa do Big Brother Brasil 10 (BBB 10).

Neste sábado, a dentista comentou com vários colegas de confinamento sobre o contéudo da carta enviada pela sua mãe, que enfatizava o fato de ela estar solteira. A líder se mostrou incomodada com seu relacionamento fora da casa, já que sempre fez questão de dizer que era comprometida.

Em conversa com o personal trainer Cadu, ela revelou que, após ter lido a carta, acredita que o namorado não a está mais esperando. "Se o Marco não me quiser mais, eu vou querer um namorado ou evengélico ou judeu", disse a paulista.

O personal trainer tentou tranquilizar a dentista. "Quando você chegar lá fora você vai resolver isso. Não adianta nada ficar pensando nisso agora, Fernanda", aconselhou.

Para Michel, ela disse que não pretende ter romance com ninguém na casa. "Independente de estar solteira, só vou pegar caras lá fora", disse a dentista. O públicitário também deu conselhos a Fernanda sobre o relacionamento. "Se ele não te quiser, tem um monte de caras legais querendo. Pode deixar que eu mesmo te apresento vários", destacou.

Inveja - Depois, já conversando com a baiana Anamara no quarto do líder, a dentista disse ter inveja da dançarina Lia, que tem uma pessoa esperando por ela quando sair do reality show. A dentista confessa, no entanto, que não se arrependeu de nada que fez no BBB.

A baiana brinca e diz que Fernanda não fez tudo, referindo-se ao dia em que Fernanda se recusou a dançar, explicando que o seu namorado era evangélico. "Você não fez a dança da bundinha maluca", brincou. Fernanda respondeu: "Não ia fazer, mesmo que estivesse solteira".

