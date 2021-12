BBB 10: Eliminada, Lia confessa ter sentido atração por Cadu

Eliminada com 51% dos votos no 14º paredão do Big Brother Brasil 10, a dançarina Lia (Eliane) confessou que se sentiu atraída por Carlos Eduardo, o Cadu, seu principal aliado no reality show da Rede Globo. A sister, uma das mais polêmicas desta edição, concedeu entrevista logo após deixar o confinamento e falou sobre a relação com outros participantes, o ciúme de Fernanda, o sentimento por Cadu e a sua passagem pela casa, marcada por brigas e desentendimentos.

