BBB 10: Eliminada, Angélica diz que não se apaixonou por Cláudia

Eliminada em uma votação recorde com 55% dos mais de 77 milhões de votos do público, a jornalista Angélica disse, após a sua saída do Big Brother Brasil 10, que não era apaixonada pela empresária Cláudia. Homossexual assumida, a mineira disse que já tem um romance fora do reality show: 'Amo muito uma pessoa aqui fora'.

“Ela deve ter entendido errado a história de combinar voto. O Dourado disse que não combinou votos e queria ir ao Paredão com ela pra provar isso e ele ficou", disse a empresária, que foi consolada pelo namorado, que se mostrou preocupado com a próxima votação. "Semana que vem, só vai ter eu, Michel e Cláudia de opção".



Depois, em conversa com Dourado, que criticou Angélica, Cláudia disse que ele deveria estar certo: Escrevi até no Raio X: 'o público vai ser justo'. Você ficou", respondeu Cláudia. "Ela deve ter entendido que vocês estavam combinando voto e colocou isso como verdade absoluta", completou.

