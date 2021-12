BBB 10: Eliéser sonha manter namoro com Cacau

O engenheiro agrônomo e modelo Eliéser, nono eliminado do Big Brother Brasil 10 (BBB 10) com 59% dos votos do público, disse que não vai desistir da empresária Cláudia (Cacau) e afirmou que não é gay. As dúvidas sobre sua heterossexualidade foram levantadas pela própria parceira dele no BBB.

Questionado sobre as dificuldades de manter o relacionamento com Cacau na vida pós-BBB, Eliéser acredita que só vai deixar de investir no romance caso ela fale que não o quer mais: “Enquanto não ouvir dela, eu vou atrás”, contou, ao afirmar ainda que faria um ensaio sensual com ela e a jornalista Angélica.

O engenheiro também esclareceu uma polêmica que o deixou irritado: a sua sexualidade. “Sou uma pessoa super-resolvida. Sou hétero. Nunca tive relação com homem, nunca beijei homem. Gosto muito de mulher. E não tenho preconceito. É a escolha de cada um e esse BBB retrata isso”, destacou.

O nono eliminado também fez questão de falar sobre o apelido de “banana”, que ganhou por causa do seu comportamento dentro do reality show. “Sou muito moleque, palhaço. Não ia encarnar um personagem, fazer um homem sério. A Cacau mesmo gosta de homem sério. ‘Bananão’ vou ter que ouvir por aí e ficar quieto”, lamentou.

Jogo – O modelo falou que sua eliminação foi motivada por ter aceitado o colar de anjo que Cláudia lhe deu na semana passada. “Depois que passou me arrependi. Achei que as pessoas iam se sensibilizar. Fiz várias coisas que provei que realmente gostava dela. Errei no desafio com a Lia. Passei imagem de covarde. A gente age com o coração e acaba sendo cego às vezes”, explicou o engenheiro.

Agora fora da casa, Eliéser disse torcer pelo maquiador Dicésar e pelo publicitário Michel, seus parceiros dentro do confinamento. “Eles agem com o coração”. O modelo, no entanto, acredita que Marcelo Dourado, com quem trocou votos por diversas vezes, tem chances de levar a melhor nesta edição. “Admiro ele como jogador. É guerreiro e sensato. Ele é muito jogador”

adblock ativo