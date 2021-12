BBB 10: Dourado faz tatuagem com símbolo do reality show

Na festa de sábado, 27, um dos pontos altos da noite foi a iniciativa de Dourado fazer uma tatuagem com o símbolo do Big Brother Brasil. Para o lutador, a sua segunda chance no reality show foi motivo suficiente para marcar a pele. "Quero o olho do BBB no braço, já passei por aqui duas vezes, tenho que registrar isso", declarou o gaúcho no momento em que riscava o desenho.







Também aproveitaram para fazer tatuagens os brothers Dicesar e Serginho. O maquiador tatuou o nome de sua mãe no braço: Alice Ribeiro. Já o estudante quis o desenho de uma boca.











