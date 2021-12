BBB 10: Dourado admite que Bial ajudou na sua vitória

Marcelo Dourado acredita que o apresentador Pedro Bial foi crucial para sua vitória no Big Brother Brasil (BBB 10). Em entrevista publicada na Folha de S. Paulo desta quinta-feira, 1º, o lutador contou como ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da Globo.

O novo milionário disse que as mensagens de Bial foram imprescindíveis para seu sucesso. “O Bial era a nossa única fonte de ligação com o que acontece fora. Ele é obrigado a falar alguma coisa, por mais sutil que seja. Eu sabia que tinha que ler o que ele fala e interpretar, não como coisas pessoais, mas dentro de um contexto. Eu tinha que tentar imaginar o que estava acontecendo", revelou.

“Eu posso errar numa informação, como muita gente erra. Sou um ser humano, passível de erro. Não tenho problema nenhum em ter errado. Eu queria dizer que todo mundo tem que se cuidar, que a Aids não é uma doença que pega grupos específicos. Ela realmente pode dar em qualquer pessoa que não se previna. Eu não sou médico para dizer. Infelizmente eu cometi um equívoco ao fazer uma análise. Acho que isso é uma coisa facilmente verificada".

Preconceito – Dourado lamentou o fato de Dicésar estar sofrendo ameaças da Máfia Dourada, maior fã clube do 'brother' durante o confinamento. Desde que saiu da casa, o maquiador é acompanhado por seguranças devido ao medo de sofrer agressões.

O vencedor do BBB disse que essa postura não representa o seu pensamento e não poderia se responsabilizar pelo ato de outras pessoas. Para ele, o maquiador deveria acionar a Justiça, caso sinta-se verdadeiramente ameaçado.

“Eu, particularmente, não concordo com atos de violência, de segregação. Sou pacifista por natureza, admirador de Mahatma Gandhi. Antes de mais nada, essa é minha vida”, respondeu.

Maroca – No chat do site do BBB, Dourado elogiou Anamara, colega de confinamento que saiu do programa brigada com ele. Sobre a frase “Já vai tarde”, dita quando ela foi eliminada, justificou que estava chateado com a baiana, mas que a considera “sensacional”.

“Ela estava provocando muito antes do anúncio do Pedro Bial. Ela me deixou realmente brabo, mas como eu sempre digo, não dá para ficar muito tempo brabo com Maroca, foi para zoar, foi o meu jeito”, justificou.

“A Maroca foi uma grande jogadora, só no final que falou um pouco de paciência, mas ela foi sensacional”, completou.

