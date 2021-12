BBB 10: Dicésar sai da prova e Cadu ganha a liderança

O maquiador Dicésar desistiu da prova pela liderança após mais de 12 horas e o personal trainer Cadu ganhou a liderança na décima primeira semana do Big Brother Brasil 10 (BBB 10). Os dois ficaram desde a noite dessa quinta-feira reclusos em dois ambientes onde foram submetidos à chuva, vento, calor e luz. Dourado, que também ficou na disputa até esta manhã, abandonou a prova pouco antes de Dicésar.

A participação do público, por meio do site do BBB, tornou a competição mais acirrada, já que foram os internautas que definiram a intensidade de cada desafio, escolhendo temperaturas muito frias, elevadas, luz em excesso, frio, etc.

Saíram da prova durante a madrugada a baiana Anamara, a dançarina Lia (Eliane), o estudante de moda Sérgio e a dentista Fernanda. Última a disputar o paredão, Anamara foi a primeira a desistir. A ex-policial militar não suportou o teste de resistência por muito tempo e, por diversas vezes, anunciou que deixaria a prova.

Dicesar, que estava com a baiana e com Serginho na mesma sala, tentou impedir que ela saísse. “Segura. Segura, Maroca”, pediu, enquanto ela batia os dentes por causa do frio. “Não adianta se a gente perde ou se a gente ganha. Quem decide é o público”, disse, e logo em seguida saiu do local.

Antes, ela já havia chorado por causa da dificuldade da prova. “Aqui, quando acaba uma prova difícil, a gente não vai para casa abraçar as pessoas que a gente ama. Aqui, se a gente perde, vai para o paredão”, desabafou. Dicesar concordou: “É mesmo. Você sabe que eu estou no mesmo tiro”, afirmou.

Reclusos – Em outra sala estava Lia, Cadu, Dourado e Fernanda. Lia foi a segunda a deixar a prova. Chorando bastante, tirou o macacão e foi tomar um banho antes de dormir. Em seguida, Sérgio se despediu de Dicésar e seguiu para o quarto.

"Boa sorte. Fica. Vou rezar por você", disse o estudante para Dicésar, que prometeu brigar pela liderança até o fim.

Com desempenho bom para provas de resistência, Fernanda também não suportou e deixou o local por volta das 3h da madrugada, chorando muito. "Acho que a [prova] do sabão era pior. Você não podia andar e nem se apoiar. E ainda tinha sabão na cabeça", disse, pouco antes de desistir da liderança.

