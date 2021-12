BBB 10: Dicesar é eliminado com 58% de votação recorde

Em votação que bateu todos os recordes das dez edições do programa, com 125 millhões e 400 mil, o maquiador paranaense Dicesar perdeu o penúltimo paredão do Big Brother Brasil 10 para o lutador gaúcho Marcelo Dourado. Por 58% a 42%, saiu da casa a três dias da final que dará R$ 1,5 milhão ao vencedor.

No tradicional discurso, o apresentador Pedro Bial ressaltou que o duelo era encarado como uma final antecipada e pediu que os dois se cumprimentassem como fazem os lutadores ao fim dos combates. Também fez questão de destacar a semelhança entre as histórias de vida sofrida de Dourado e Dicesar, mandando um recado às duas torcidas ao falar sobre tolerância e 'caminho do meio' para que as diferenças sejam superadas.

Logo em seguida, foi promovida a prova para definir o último líder do programa. O modelo carioca Cadu venceu, pescando em menos tempo, oito segundos, uma réplica de recipiente da cola patrocinadora do quadro sobre um carro, içado a dez metros de altura. Garantido na final, indicou a dentista paulista Fernanda para o paredão. Ela, por sua vez, escolheu disputar até domingo à noite a vaga na decisão com a dançarina paulista Lia. Dourado se livrou e já está confirmado na disputa derradeira pelo prêmio principal na terça-feira.

