BBB 10: Comportamento de Dourado divide torcida

O lutador Marcelo Dourado, participante do Big Brother Brasil 10, tem causado muita polêmica fora da casa devido ao seu comportamento no programa. Com seu jeito grosseiro e machista, há quem diga que ele é um mal-compreendido, enquanto que outros acreditam que ele seja preconceituoso, homofóbico e até nazista.





O lutador Marcelo Dourado ficou em segundo lugar, com 30,93%. Estreante no paredão, o maquiador Dicésar ficou em terceiro, com 15,98%. Essa é a sétima berlinda do programa.











adblock ativo