BBB 10: Cadu e Dourado eram amigos antes do programa, diz Michel

Marcelo Dourado e Carlos Eduardo (Cadu) já eram amigos antes de entrar no Big Brother Brasil 10, segundo revelou o publicitário Michel em entrevista concedida à Folha de São Paulo, publicada nesta terça-feira, 30. De acordo com o paulista, eliminado no seu primeiro paredão no reality show da Rede Globo, todos os confinados sabiam que o lutador e o professor de educação física se conheciam antes do programa.

