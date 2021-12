BBB 10: Brothers torcem pela permanência de Sérgio

A torcida na casa do Big Brother Brasil 10 (BBB 10) é pela permanência do estudante de moda Sérgio (Serginho), que disputa com o maquiador Dicésar o 11º paredão do reality show, nesta semana. A eliminação será realizada na noite deste domingo, 21, após a exibição do Fantástico.



A dançarina Lia (Eliane), o lutador Marcelo Dourado, o personal trainer Cadu e a dentista Fernanda já afirmaram que esperam que Sergio volte da sua primeira berlinda no programa.



Ao analisarem o próximo paredão, os participantes declararam suas preferências na noite de sexta-feira, 19, após a formação do paredão. “Acho que fica o Serginho”, afirmou Dourado, que perguntou o que os colegas achavam sobre a eliminação. Cadu concordou com o lutador: “Também e torço para isso”.



A dançarina disse torcer por Sérgio, mas acredita que Dicésar é um candidato forte por já ter voltado de outros paredões. “Eu torço para isso, mas eu temo”, disse Lia, em conversa com os colegas de confinamento na área externa da casa do BBB.



A baiana Anamara, que voltou do último paredão do programa, se mostrou indiferente: “Os dois votam em mim mesmo”, relembrou. Na última formação do paredão, a ex Policial Militar recebeu o voto do maquiador e do estudante, mas acabou ficando no reality show.



A dentista Fernanda, que está mais próxima de Sérgio desde que recebeu uma carta da mãe na qual foi informada que estava solteira, também demonstrou que torce por Sérgio. Na hidromassagem, os dois conversaram sobre a eliminação e ela disse que gostaria de conhecer a família do colega.



Na ocasião, o estudante também falou sobre as escolhas da colega, perguntando se Anamara ainda era a última opção dela.“Eu tenho três patamares”, respondeu Fernanda. Sérgio insistiu: “Mas ela ainda é a última?”. Fernanda, então, respondeu: "Talvez. Meus últimos são você, Cadu e ela”.



Paredão - O maquiador Dicésar foi indicado pelo líder Cadu, vencedor da prova de resistência iniciada na quinta-feira. Já Sérgio foi o mais votado pelos companheiros de confinamento.

