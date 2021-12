BBB 10: Após quebrar o jejum sexual, Maroca sairá no Paparazzo

O ensaio sensual da ex-BBB Anamara para o site Paparazzo será exibido neste sábado, 10. A baiana posou para as lentes do fotógrafo Robert Schwenck, na boate The Week, e promete imagens bem apimentadas.

Maroca, como ficou conhecida no programa, revelou que quebrou o jejum de quase cinco meses sem sexo. Durante o confinamento, ela dizia sempre que a abstinência sexual era a maior dificuldade enfrentada.

A 'ex-sister' não quer revelar o nome do rapaz com quem passou a noite, mas comenta-se que foi com um lutador que é primo de César Trotte, atual namorado de Priscila Pires, integrante do BBB 9.

Desde que Maroca deixou o programa, Priscila a "adotou" e passou a aconselhá-la em sua nova vida. Sobre a noite de prazer, a baiana vem espalhando que foi uma das melhores da sua vida.

