BBB 10: Após desentendimentos, BBBs brindam juntos em festa

Depois de tantos desentendimentos nos últimos dias, que se intensificaram com a indicação da baiana Anamara e da dançarina Lia ao 12º paredão, os cinco participantes do Big Brother Brasil 10 finalmente tiveram um momento mais amistoso no reality show.



Durante a festa desta quarta-feira, 24, animada pela cantora canadense Nelly Furtado, o personal trainer Cadu, a dançarina Lia (Eliane), o lutador Marcelo Dourado, o maquiador Dicésar e a dentista Fernanda fizeram um brinde juntos à permanência dos cinco na casa do Big Brother.

Dicésar, então, comentou com os colegas de confinamento sobre a importância de eles estarem juntos na reta final do programa. "Eu estava falando que, independente de qualquer coisa, nós somos os cinco", disse o maquiador. Lia emendou e puxou o brinde: "Aos cinco restantes".

Alcoolizada na festa, Lia falou diversas vezes de Anamara, com quem disputou o último paredão do programa. "Ah, mas sem a Maroca não tem graça. Mas a Maroca me odeia agora", disse, enquanto ouvia uma música de axé. Em seguida, ela voltou a falar da baiana: "Tô alcoolizada, sem grampo pra prender o cabelo e a Maroca não tá aqui. Tá tudo errado".

Apesar do clima amistoso, não faltaram alfinetadas dos confinados. Em conversa com Dicésar, Fernanda chorou ao falar de Lia, sua principal rival na casa. "Eu queria dormir para deixar a festa para os três. Não é a festa deles hoje? Minha não é. Não tenho nada o que comemorar", desabafou.

O maquiador pediu que Fernanda tivesse uma postura mais estratégica. "Fê, se você não comemorar, estará assinando embaixo que eles são melhores que a gente". Fernanda justificou a sua indignação: "Não! Eu sei que eu não sou pior que eles. Eu só sei que foi injustiça, depois de tudo que ela fez nesse programa, ela ficar", disse, chorando.

O grupo formado por Lia, Cadu e Dourado também não poupou as críticas. “Eles estão se fazendo de coitadinhos. Ontem estava todo mundo cantando. Quem tá vendo de fora, pode pensar: ‘Ai, coitadinhos’. Até ontem, estavam rindo. Até ontem, eu estava sendo excluído”, afirmou Dourado.

Lia tenta explicar porque a dupla está quase fora da festa: "Parece que a gente tá tomando a pista, se gabando. E não é isso. Tô feliz por mim. Ninguém tá se gabando de nada”.

adblock ativo