BBB 10: Anamara enfrenta Lia no 12º paredão do programa

A baiana Anamara enfrenta a dançarina Eliane (Lia) no 12º paredão do "Big Brother Brasil 10" (BBB 10). O público já pode votar para escolher quem deve deixar o jogo e, consequentemente, a briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A eliminação será realizada nesta terça-feira, 23, na Rede Globo, após a exibição da novela "Viver a Vida".

A formação do paredão ocorreu na noite deste domingo, 21, quando também foi realizada a 11º eliminação do reality show, na qual o estudante de moda Sérgio levou a pior, saindo da casa com 53% dos votos do público. A enquete do A TARDE On Line havia antecipado o resultado, indicando a saída do estudante do BBB.



Na noite de ontem, Anamara foi indicada pelo personal trainer Cadu, que emendou uma liderança na outra, após uma prova relâmpago. Já Lia recebeu votos da maioria dos participantes da casa - de Anamara, da dentista Fernanda e do maquiador Dicésar. Já o lutador Marcelo Dourado votou em Dicésar, que ganhou a disputa para Sérgio no 11º paredão.

Em conversa com Dicésar e Fernanda após o anúnico da formação do paredão, a ex-Policial Militar falou como está se sentindo por enfrentar mais uma vez o paredão. “Tô muito tranqüila, porque eu sei que não deixei de fazer nada. Quando eu passar por aquele corredor negro, espero que daqui a duas ou três semanas, não quero levar nada de ruim”.

Depois, Fernanda e Anamara conversaram sobre os próximos paredões. "O Dourado não vota no Cadu e não vota na Lia", observou Fernanda. "Mas a Lia vai sair na terça-feira. Então ele só vai ter uma pessoa em quem não votar. Eu vou ficar, e se eu vou ficar, automaticamente alguém vai sair, já que é um Paredão duplo, né?", disse Anamara, confiante.

Já Lia, votada por Fernanda e Anamara, criticou as colegas de confinamento. "Fernanda não é boba. Ela se faz de boba”, alfinetou, para depois emendar sobre a discussão com a baiana: “Se ela é feliz assim, ela que saia com R$ 1,5 milhão. Não é papo furado. Quando eu sair, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro”, criticou. Cadu tentou traquilizar a dançarina: “Você não vai sair, Lia”.

Eliminado - Em entrevista já fora da casa do BBB, Sérgio falou sobre a sua atração por Fernanda e revelou que não sentia desejo por mulheres desde os 16 anos. "Sinto vontade de sair com a Fernanda e pretendo conversar com ela aqui fora. Senti uma atração física por ela. Agora, não sei o que realmente ela sente e vou conversar com ela sobre isso. Eu tentei beijar ela várias vezes, mas ela ainda tem que resolver algumas coisas aqui fora. Com 16 anos eu tive namorada e desde então não senti nada por mulher".

