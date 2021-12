Bazar Jabô realiza 6ª edição em Salvador neste domingo

A 6ª edição do Bazar Jabô(ticaba) acontece neste domingo, 14, das 11h às 18h, na Amsterdam, clube localizado no bairro do Rio Vermelho. A entrada é gratuita.

O evento terá mais de mil itens, com valores a partir de R$ 5. A numeração das roupas vai do 36 ao 54. Será aceito pagamento em dinheiro e cartão (compras a partir de R$ 50).

Roupas, acessórios, calçados, bijuterias e marcas como Animale, Forever 21, H&M, TopShop, Arezzo, Santa Lolla e Melissa, prometem oferecer aos compradores o estilo BBB: bons, bonitos e baratos.

