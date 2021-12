'Batman vs Superman' ultrapassa a marca de US$ 500 milhões nas bilheterias

Batman vs Superman: A Origem da Justiça é um sucesso nas bilheterias mundiais, apesar das duras críticas que o filme tem recebido. Com os mais de US$ 45 milhões arrecados apenas nessa terça, 28, o filme ultrapassou a marca de US$ 500 milhões desde o lançamento, na última quinta-feira, 24.

O longa foi distribuído praticamente em todos os grandes mercados cinematográficos, incluindo na China, que apenas perde para os Estados Unidos em quantidades de ingressos vendidos.

A produção, na verdade, é um teste para a Warner Bros, que planeja uma sequência de outros blockbusters, como Esquadrão Suicida (agosto de 2016), Mulher-Maravilha (junho de 2017) e Liga da Justiça (novembro de 2017).

