Batida das Pretas: festival fortalece cenário cultural de mulheres negras e indígenas

Com objetivo de promover um espaço de troca, incentivo e fortalecimento entre mulheres negras e indígenas que acontece o Festival Batida das Pretas, de forma inteiramente gratuita e online dias 10 e 11 de abril, através do canal no Youtube.

A programação inicia sempre às 15h e conta com shows inéditos, poesia e pocket de humor, tudo conduzido pela comunicadora Ana Paula Rosário, que apresentará o festival. Entre as convidadas estão as cantoras Márcia Short, Iane Gonzaga, Amanda Rosa, Viviane Pitaya e as bandas Panteras Negras e Veronas.

Também integram a programação a poeta indígena Itayná Tuxá, que levará suas raízes em forma de poesia; Cronista do Rolé que apresentará um pocket de humor e Rool Cerqueira que chega com sua poesia musical. A programação completa pode ser conferida no instagram @batidadaspretas.

adblock ativo