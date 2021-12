Baterista de banda morre durante show em MG

O baterista da banda "Generation Esmeralda", Brad Parker, morreu na madrugada deste domingo (23) após sofrer uma parada cardíaca enquanto fazia um show em Minas Gerais, informaram os meios de comunicação do estado.

Parker, de 59 anos, tocava com seu grupo, que é a versão atual da banda franco-americana Santa Esmeralda, no município de Ubá, quando caiu sobre sua bateria, de acordo com a "GloboNews".

O músico chegou a ser atendido por um médico no local do show, mas morreu a caminho do hospital.

O corpo do artista será transportado para a Califórnia, onde o artista deve ser enterrado.

O grupo Santa Esmeralda ficou conhecido década de 70 com sucessos como "You are my everything", "Sevilla nigths" e "Another cha cha".

