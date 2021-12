O crescente interesse pelos musicais convenceu a Bravart Entretenimento, produtora de peças teatrais que foca basicamente nos espetáculos de médio e pequeno portes, a produzir conteúdo especialmente para a internet. Surgiu, assim, o Off Estúdios, que vai apresentar, em seu canal online, temporadas gravadas integralmente em estúdios cinematográficos ou fonográficos. Dividido em capítulos, o conteúdo terá participação de artistas conhecidos do musical brasileiro, como Fred Silveira, Corina Sabbas, Jonatas Faro, Giulia Nadruz, Diego Montez, Beatriz Lucci, Leandro Luna, Bianca Tadini, Patrick Amstalden, Luciano Andrey, entre outros.

"O objetivo é aproximar o público da linguagem do teatro musical e do universo Off-Broadway. Por isso, os conteúdos musicais foram integralmente versionados por Rafael Oliveira e a dramaturgia concebida por Flávio Moraes", explica Daniel Cabral, gestor de conteúdos da Bravart.

O espectador que acessar o canal poderá acompanhar os bastidores de grandes produções, além de descobrir como funciona a concepção criativa de projetos mais audaciosos.

"A ideia de abrir as portas ao público surgiu após um artigo que publiquei recentemente sobre minha transição da carreira de publicitário para ator", conta Álvaro Real, CEO da Bravart. "Quando me pediram o texto, a única orientação que recebi foi de escrevê-lo sem máscaras. Apesar do medo da exposição, topei. O resultado foi impressionante. Recebi dezenas de mensagens de empreendedores e artistas. Muitos compartilhavam dos mesmos anseios e dúvidas. Outros pediam ajuda para estruturar projetos ou um bate-papo para trocar ideias. Percebi então que o árduo caminho dos bastidores é tão valioso quanto a 'história de sucesso' e, por isso, precisa ser compartilhado."

Ubiratan Brasil | Estadão Conteúdo Bastidores de musicais inspiram canal online

