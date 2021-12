Barra fecha programação pela chegada do novo ano

O primeiro domingo do ano foi único para quem esteve no Farol da Barra. Jovens, crianças, famílias e idosos dançaram e apreciaram o som da Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), responsável por abrir o último dia de shows da programação do Réveillon de Salvador.

Com um repertório que contemplava músicas eruditas e populares, como Pombo correio, sucesso na voz de Moraes Moreira, e Olha pro céu meu amor, "clássico" de Luiz Gonzaga, a orquestra arrancou aplausos da plateia.

"Esse festival prova que a música de concerto também tem público. O povo não tem como gostar do que não conhece", disse o maestro da Neojiba Helder Passinho Júnior. Para o administrador Wesley Rodrigues, de 31 anos, este é o principal sentido deste tipo de proposta.

"O evento é ótimo por proporcionar que todos conheçam uma orquestra", falou. Ele disse que costuma ir às apresentações do grupo no Teatro Castro Alves, mas que o cenário do Farol da Barra tem um clima mais "leve e descontraído".

Moradora do bairro da Barra, a jornalista Cristina Casalta frequentou os três dias do festival de jazz e música instrumental e elogiou a iniciativa de trazer outros estilos musicais para o local.

"O Farol da Barra merece eventos que vão além do axé e pagode", opinou. Mas Cristina também observou que os moradores do bairro sentiram falta dos festejos durante a passagem do ano.

A jornalista sugeriu que este tipo de festival fosse implantado também durante o Réveillon.

"Poderiam colocar shows na Barra com uma programação semelhante a esta, com música instrumental, música popular brasileira e pop rock. Os moradores iriam gostar", propôs.

Palco Farol

O cantor Ed Motta também foi uma das atrações que se apresentaram neste domingo, 4, no palco Farol, na orla da Barra. Segundo o cantor, este tipo de festival que inclui música instrumental em praças públicas é muito comum na europa.

"Isso ajuda a formar novas plateias para a música instrumental. É uma iniciativa muito boa", disse o artista.

O evento ainda contou com o talento de Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz. A expectativa da prefeitura era de 15 mil pessoas neste domingo.



Feira oferece diversidade

Quem foi participar do último dia do Festival Salvador Jazz, dentro da programação do Réveillon Salvador 2015, neste domingo, também aproveitou as delícias trazidas pela Feira da Cidade.

Instalada atrás do palco principal, a "feirinha" - apelido dado ao evento - levou mais de 20 expositores com produtos de artesanato, comidinhas caseiras, vinis e massagem relaxante.

Os estandes de restaurantes e chèfs de cozinha se misturavam com barracas de artesanato e serviços, proporcionando um clima tranquilo e alegre para os moradores e turistas.

Os visitantes da Feira da Cidade também puderam assistir a uma série de atrações artísticas que aconteceram em dois tablados armados no trecho da orla entre o farol e o Cristo.

Todos os serviços da feira são disponibilizados a preços populares que variam entre R$ 5, R$ 10 ou R$ 15. Para comprar algum dos produtos ou serviços, era necessário adquirir fichas com uma das diversas funcionárias espalhadas entre as barracas.

São Joaquim

A feirinha é uma promoção da Saltur que desde setembro vem sendo levada para diversos cantos de Salvador, como Pituba, Barra, Ribeira, Rio Vermelho, além da edição especial na Feira de São Joaquim, que abriu a programação de Réveillon.

Denominada Feira na Feira, no dia 28 de dezembro contou com um café da manhã, shows e a agitação característica do lugar.

